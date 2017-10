US-Geschäft Lidl kooperiert mit Bringdienst

Erst wenige Wochen im Markt will Lidl seine Kunden offenbar gleich mit breitem Service überzeugen. Der Discounter testet mit dem Bringdienst Shipt die Lieferung von Lebensmitteln.Lidl folgt in den USA dem Beispiel von Aldi und paktiert mit einem Bringdienst für Lebensmittel-Einkäufe. Die Neckarsulmer haben sich für ein Pilotprojekt mit dem Lieferdienst Shipt zusammengetan, der Online-Bestellungen des Discounters seit dieser Woche zunächst in der US-Stadt Greenville in South Carolina nach Hause liefert.

