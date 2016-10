US-Geschäft Neue Details zu Amazons Lebensmittel-Läden

Die Pläne für Amazons eigene Lebensmittelläden in den USA werden anscheinend konkreter: Einem Medienbericht zufolge sollen bis 2018 in einem Pilotprogramm 20 Läden rund um das Thema E-Food entstehen. Derweil rollt Amazon langsam seinen Fresh-Dienst in der Heimat weiter aus.

