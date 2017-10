US-Handelsriese Walmart erneuert Aktienrückkaufprogramm

Walmart will in den nächsten zwei Jahren erneut Anteilsscheine für einen zweistelligen Milliardenbetrag rückkaufen. Der US-Einzelhandelsriese bestätigt zudem die Jahresprognose.In den kommenden rund zwei Jahren will Walmart Anteilsscheine für rund 20 Milliarden US-Dollar zurückkaufen, wie das Unternehmen am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung mitteilte. Das neue Programm ersetzt den laufenden Rückkauf: Vor rund zwei Jahren hatte Walmart ebenfalls 20 Milliarden Dollar dafür ausgelobt, von denen zur Jahresmitte noch rund 4,8 Milliarden Dollar übrig waren.

