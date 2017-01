US-Markt Walmart sagt Trump tausende neue Jobs zu

Walmart reiht sich als jüngstes Unternehmen in die Riege derer ein, die sich mit Jobversprechungen um die Gunst des designierten US-Präsidenten Donald Trump bemühen. 10.000 neue Jobs verspricht der Einzelhandelsriese für dieses Jahr. Aber auch der deutsche Pharma- und Agrochemie-Konzern Bayer will neue Stellen in den USA schaffen.

