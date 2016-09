US-Markteintritt Lidl sucht Store Manager

Die Vorbereitungen für den US-Start von Lidl nehmen weiter Gestalt an: In 12 US-Metropolregionen an der US-Ostküste sucht der Discounter jetzt Filialleiter. Bis 2018 wollen die Neckarsulmer die ersten Filialen in den Staaten eröffnen.

