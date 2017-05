USA-Expansion Lidl nimmt Standorte im Mittleren Westen ins Visier

Lidl gibt im Sommer den Startschuss für die ersten Läden an der Ostküste der USA. Bereits jetzt deutet sich an, dass es dabei nicht bleiben wird. Medienberichten zufolge nimmt der Discounter auch Standorte im Mittleren Westen etwa in Ohio in Augenschein.

