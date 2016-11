Ultraschnelle Belieferung Amazon und Morrisons legen einen Zahn zu

Im umkämpften britischen Lebensmittelmarkt ziehen die Partner Morrisons und Amazon das Tempo an: In ausgewählten Bezirken der britischen Hauptstadt London sowie in Hertfordshire wird jetzt die Prime-Now-Lieferung für frische und tief gekühlte Lebensmittel innerhalb einer Stunde angeboten.

