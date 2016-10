Umbau Signa investiert massiv in Kaufhaus-Immobilien

Der Karstadt-Eigner Signa kündigt ein milliardenschweres Investitionsprogramm für sein Immobiliengeschäft an. Der Fokus liegt in Deutschland auf dem Um- und Ausbau mehrerer Kaufhäuser in Berlin. In München hat sich Signa am Karstadt-Haus am Bahnhof beteiligt.

