Umsatzzahlen Heimatgeschäft belastet Carrefour

Carrefour steigert Umsatz im dritten Quartal um 0,4 Prozent auf 21,9 Mrd. Euro Flächenbereinigtes Plus von 0,5 Prozent trifft die Erwartungen der Analysten In der Heimat schrumpft der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 1,3 Prozent Der französische Handelskonzern Carrefour hat erneut von seinen Aktivitäten im Ausland profitiert. Angesichts des schwachen Abschneidens im französischen Markt legte der Umsatz im dritten Quartal aber lediglich um 0,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Handelsschluss mitteilte.

