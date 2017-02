Umstrukturierung Kaufland bereinigt Gastro-Geschäft

Kaufland nimmt sich im Zuge seines Umbauprozesses nun das Gastronomie-Geschäft vor und trennt sich von seinen Restaurants. Auch Metro C + C hat schon einzelne Betriebe geschlossen. Hingegen will Rewe ihre Supermärkte mit neuen Delis aufwerten, kommt aber beim Gastro-Format Oh Angie nicht voran.

