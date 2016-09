Umweltschutz Auch Lidl stoppt 2017 Plastiktüten-Verkauf

Als erster Discounter in Deutschland will auch Lidl ab 2017 auf den Verkauf von Plastiktüten verzichten. Wie zuvor bereits Rewe will das Neckarsulmer Unternehmen ab dem kommenden Frühjahr die umweltschädlichen Tragetaschen aus dem Angebot nehmen. 100 Millionen Tüten sollen so jährlich eingespart werden.

