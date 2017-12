Unkrautvernichter Aldi forciert eigene Glyphosat-Regeln

Aldi stellt sich beim Thema Glyphosat auf die Seite der Verbraucher: In einem Schreiben an seine Lieferanten tierischer Produkte fordert der Discounter nun Informationen über die Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters. Am Ende soll der weitestgehende Verzicht auf das Gift stehen.

Der gefühlte Kundenwunsch ist Aldi Nord und Süd Befehl: Der gerade verlängerten EU-Zulassung