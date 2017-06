Verkauf an Alibaba Rocket Internet stößt Lazada ganz ab

Die Start-up-Schmiede Rocket Internet hat jetzt auch ihre restlichen Anteile an dem asiatischen Online-Marktplatz Lazada an Alibaba verkauft. 276 Mio. US-Dollar spült der Deal dem Unternehmen in die Kasse.

