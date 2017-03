Vertriebs-Knowhow LZ-Stipendium für Branchentalente

Zwei Stipendien für den Zertifizierungslehrgang "Key Account Management" an der HSBA Hamburg School of Business Administration vergibt die Lebensmittel Zeitung an ausgewählte Branchentalente. Daniel Brömmelmeier von der DMK Deutsches Milchkontor GmbH und Thomas Krause von der Carl Kühne KG konnten sich unter zahlreichen Bewerbern durchsetzen und ihr Vertriebs-Know-how weiter ausbauen.

Die LZ und die HSBA legen besonders großen Wert darauf, dass die akademische Theorie durch einen hohen Praxisbezug ergänzt wird. An der HSBA werden sie von Experten betreut, die jahrzehntelange Erfahrung in Führungsebenen bei nationalen und internationalen Unternehmen der Branche haben. Weitere Infos bei fabian.wegmann@hsba.de, Tel: 040/36138731.