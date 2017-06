Vertriebsmarken Südwest setzt auf das "E"

Edeka Südwest will künftig nur noch mit Supermärkten unter dem Edeka-E im Markt auftreten. An der Beteiligung an Wettbewerber Wasgau, der derzeit den Abschied von der Börse prüft, will die Region festhalten.

