Viertes Quartal Walmart steigert die Kundenfrequenz

Der US-Einzelhändler Walmart hat im vierten Quartal die Umsätze auf dem Heimatmarkt wieder steigern können. Vor allem in den kleineren Flächen in Citylagen stiegen mit der Kundenfrequenz auch die Erlöse. Weltweit betrug das Plus wegen des starken Dollar allerdings gerade einmal ein Prozent. Einbußen verzeichnete Walmart beim Gewinn.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.