Vollsortimenter unter Druck Discounter erobern den polnischen Markt

In Polen haben die Discounter rund 30 Prozent des nationalen LEH-Marktes erobert und wachsen nach einer Analyse von LZ-Retailytics-Daten weiter mehr als doppelt so schnell wie der Branchendurchschnitt. Damit ist diese Vertriebsform weltweit nur in Deutschland noch erfolgreicher.

