Weihnachtsdelikatessen Discounter buhlen um Milliardenmarkt

Trüffelbutter, Hirschsteaks und Champagner Premiere Cru: Zu Weihnachten schwappt wieder eine Flut edler Delikatessen in die Regale von Aldi, Lidl und Co. Nicht ohne Grund: Die deutschen geben gut 9 Mrd. Euro fürs Essen an den Festtagen aus. Doch gegen die Supermarkt-Konkurrenz haben sie es schwer.

Der "kleine Luxus" zum Fest hat sich für die Discounter zum großen Geschäft