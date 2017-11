Weihnachtsgeschäft Amazon senkt Preise von Marktplatz-Händlern

Amazon verschärft vor dem Weihnachtsgeschäft den Preiswettbewerb mit Walmart & Co. Dazu senkt der Online-Anbieter auf eigene Kosten die Preise typischer Saisonartikel bei seinen Marktplatz-Händlern. Nicht bei allen kommt dieses Absatzförderprogramm gut an.Der Online-Händler Amazon will sein Weihnachtsgeschäft in den USA zusätzlich ankurbeln, indem er die Preise bestimmter Artikel seiner Marktplatz-Händler senkt, darunter typische Saisonartikel wie Brettspiele sowie Elektronikprodukte.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.