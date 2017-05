Werbemonitor Kaufland hält den Werbedruck hoch

Kaufland feilt nicht nur am Sortiment und an der Ladengestaltung. Um zu alter Stärke zurückzufinden, drückt der Großflächendiscounter weiter aufs Werbe-Gaspedal. Von Januar bis April gaben die Schwaben für klassische Reklameformen fast dreimal so viel aus wie im Vorjahr. Werbestärkster Händler ist aber ein anderer.

