Wettbewerb mit Amazon Walmart greift mit neuer Jet-Eigenmarke an

Der Vormarsch von Amazon auf dem Lebensmittelmarkt spornt Walmart zu neuen Konzepten an: Die Händlermarke "Uniquely J" der E-Commerce-Tochter Jet.com soll mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln in trendigem Look und hohem Qualitätsanspruch Millenials für sich gewinnen.Schlag auf Schlag: Kaum bringt Amazon die Eigenmarken seines Neuerwebs Whole Foods auf seine Plattform, kündigt Walmart eine neue Eigenmarke seiner E-Commerce-Tochter Jet.

