Whole-Foods-Kauf Auch in Großbritannien zeigt Amazon Flagge

Mit der Übernahme von Whole Foods ist Amazon auch in UK in den stationären Lebensmitteleinzelhandel eingestiegen - wenn auch im kleineren Stil. Die Strategie ist die gleiche wie im Heimatmarkt.#GALERIE1137#Der 13,7 Mrd. US-Dollar schwere Zukauf von Whole Foods hat Amazon auch in Großbritannien zu einem stationären Lebensmittelhändler gemacht. Neun Filialen führt der Bio-Supermarkt auf der Insel, vornehmlich in London.

