Workshop Young Business Factory der LZ YBF gibt Antworten auf Amazonisierung

Zwischen Food-Porn und E-Food stellt Game Changer Amazon den Wettbewerb auf den Kopf. Welche Chancen und Risiken birgt das für Händler und Markenartikler?

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Bei der Young Business Factory der LZ "Food Future am POS – Antworten auf den digitalen Wandel" am 4./5. September in Frankfurt zeigt Handelsprofi Tilo Lehmann beim Storecheck im Scheck-In Center Mainz, wie er Kunden begeistert. Erleben Sie die virtuell-analogen Strategien von Top-Marken und Start-ups. Diskutieren Sie mit Bernd Biehl aus der LZ-Chefredaktion und Björn Weber, Head of LZ Retailytics, über die Zukunft im Food-Verkauf. Jetzt anmelden: lebensmittelzeitung.net/ybf