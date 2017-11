YBF für den Führungsnachwuchs Premium zwischen POS und Digitalisierung

In der vorweihnachtlichen bayerischen Landeshauptstadt blicken die Teilnehmer der Young Business Factory hinter die Kulissen der Premiumkonzepte von Dallmayr, Rewe, Eataly und Amazon Fresh.

YBF in München: Premium zwischen POS und Digitalisierung

Die YBF mit dem Motto Premium startet in München bei Genuss-Spezialist Dallmayr. Geschäftsleitungsmitglied Johannes Dengler (Mitte) gibt seinen Gästen Einblicke ins Unternehmen. Christian Petri (v.l.), Petri Vertrieb, Sven Riedel, Konsum Dresden, Jessica Prüße, Icewind, Kathrin Dellinger, Edeka Zentrale, Olaf Höntsch, Dallmayr, und Rob van Niersen, Wijngaard Kaas, lassen sich inspirieren. (Bild: Stefan M. Prager)

Im Dallmayr-Delikatessenhaus können die YBF-Teilnehmer mit Augen und Gaumen erleben, was das Traditionsunternehmen unter Premium versteht. (Bild: Stefan M. Prager)

Beim anschließenden Get-Together im Dallmayr-Bistro haben die Nachwuchsmanager ausgiebig Zeit, neue Kontakte zu knüpfen. (Bild: Stefan M. Prager)

Miriam Nolte (Mineralquellen Wüllner, l.) im Gespräch mit Iryna Kulyk (de Oleo Deutschland). (Bild: Stefan M. Prager)

Metzger Dirk Ludwig (l.) und Kai Christian Kohli, Rewe Zentralfinanz, tauschen sich aus. (Bild: Stefan M. Prager)

Am nächsten Tag geht die Genuss-Expedition in der Münchner City weiter. Erste Station ist der Rewe-Pilotmarkt "Premium leben" in der Shoppingdestination "Fünf Höfe" in der Theatinerstraße. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Rewe-Marktleiter Husein Dugonijic zeigt alle Details - inklusive gekühlte Champagner. Der Premium-Markt erstreckt sich auf 1200 qm im Basement und bietet reichlich Convenience, Frische, Spezialitäten und regionale Produkte im hochwertigen Ambiente. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Auch hier können sich die YBFler direkt von der Produktqualität überzeugen. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Fritz-Cola-Gründer Mirco Wiegert (l.) macht sich ausgiebig Notizen bei der Store-Check-Tour durch den Premium-Markt. Auch Thomas Kämmerer, Gerolsteiner, und Dirk Brömmelmeier, DMK hören genau hin. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Handy-Tankstellenservice im Praxistest: Adolf Pernsteiner, Stiegl, lädt sein Smartphone auf. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Anschließend geht es für die Young Professionals zur Führung über den Viktualienmarkt. Hier erfahren sie so manche bunte Anektdote über die Geschichte des Ur-Münchner Schlemmertreffpunkts. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Direkt angrenzend, in der Schrannenhalle, betreibt der italienische Food-Spezialist Eataly seine bislang einzige Deutschland-Dependance. LZ-Storecheck-Experte Mathias Himberg (l.) erklärt, wie das expansionsfreudige Gasto- und Handelshaus Emotionen, Werte und Qualität vermittelt. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Sven Dolny, Edeka Zentrale, Wiebke Rühling, Ritter Sport, und Markus Sandmann, dm-Drogerie, verschaffen sich einen Überblick (v. l.). (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Im anschließenden Workshop präsentieren und diskutieren die Teilnehmer, welche Premium-Ideen punkten und wo es noch Nachbesserungsbedarf gibt. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Premium-Input aus Profi-Sicht gibt Moët-Hennessy Verkaufschef Andreas Strobl. Er sieht noch Potenzial im Luxusmarkt. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Den spannenden Abschluss macht München-Newcomer Amazon. Fresh-Deutschlandchef Florian Baumgartner berichtet über den Frische-Lieferservice, der vor kurzem in der Bayernmetropole gestartet ist. "Wir wollen definitiv auch eine Premiumauswahl bieten", betont der Manager. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Das kommt bei den Teilnehmern offensichtlich gut an. (Bild: Hans-Rudolf Schulz)

Rewe macht Premium zum Konzept

Premium – wofür steht das Qualitätsprädikat überhaupt? Bei der Young Business Factory sind Nachwuchsmanager auf der Suche nach Antworten. Ihre Expeditionstour durch München führt sie vom Traditionshaus Dallmayr über den Rewe-Solitär "Premium leben" und den historischen Schlemmertreffpunkt Viktualienmarkt zum Handel-Gastro-Hybrid für Italienliebhaber, Eataly. Sie alle stellen den Genuss in den Fokus. Hier gönnt man sich was.Was Dallmayr – Premiumhändler und Markenartikler zugleich – darunter versteht, erleben die Young Professionals mit eigenen Augen und Gaumen. Hochwertige Produkte von Kaffee, Pralinen bis Lachs aus eigener Herstellung, eine mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küche, Champagnerbar umgeben von Delikatesstheken, viel Fachpersonal auf der Fläche.Doch auch das fest in der Münchner Gesellschaft verankerte Urgestein mit mehr als 300 Jahren Geschichte spürt den demografischen und digitalen Wandel. Den "Mythos der Apotheke Dallmayr" will Johannes Dengler, Chef der Kaffee-Sparte und Mitglied der Inhaberfamilie, beerdigen. Mit Barista-Meisterschaften und After-Work-Parties soll die Kundschaft verjüngt werden. Rabattaktionen sind kein Tabu mehr. Den Adventskalender-Klassiker gibt es nicht nur im Delikatessenhaus oder über den eigenen Versand, sondern auch bei Amazon; dessen Frische-Lieferdienst bringt seit Kurzem den Münchnern auch die Delikatessen nach Hause."Wir wollen definitiv auch eine Premium-Auswahl bieten", betont der Deutschlandchef von Amazon Fresh, Florian Baumgartner, der die Mentalität des Online-Riesen so auf den Punkt bringt: Immer denken wie an Tag eins und vom Kunden rückwärts. Premium-Status verleihen dem E-Commerce-Player die Partner – neben Dallmayr sind auch Händler vom Viktualienmarkt dabei. Absolute Kundenorientierung ist die Maxime. Das unterschreibt auch der stationäre Handel. Im Workshop diskutieren die Teilnehmer, wie Online-Angebote und Social-Media-Präsenz zum Impulsgeber am POS werden."Premium leben" verheißt namensgetreu der bisher einzigartige Premium-Pilotmarkt von Rewe. Auf nur 1200 qm unter der Erde führt Marktmanager Husein Dugonjic mit seinem Team sein Verständnis von Hochwertigkeit vor: Statt greller Preispromotions und Einstiegsmarken gibt es reichlich Frische, Convenience, Spezialitäten und regionale Produkte. Außergewöhnlichen Kundenservice bieten Extras wie die Handytankstelle, Hygienestation sowie gekühlte Schliessfächer zum Zwischenparken des Einkaufs.Für Luxus im Laden sorgt in Premiumkonzepten etwa die Champagnermarke Moët-Hennessy. Sales Director Andreas Strobl sieht hier noch viel Potenzial in Deutschland. Nicht zuletzt mit Hilfe des richtigen Storytellings. Wie mit Geschichten Gourmet-Produkte inszeniert, aufgeladen und verkauft werden, zeigt auch Eataly in der Schrannenhalle. Die Zukunft des Handels ist innovativ, exklusiv und vor allem menschlich, ist sich Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut sicher.