Youtube-Star Steinofenpizza-Edition von Influencer Luca

Der deutsche Influencer Luca aka ConCrafter bringt gemeinsam mit dem Start-up Franco Fresco eine Pizza als Sonderedition in den Handel. 100.000 Stück des Italo-Klassikers sind seit heute in ausgewählten Rewe- und Edeka-Märkten distribuiert. Franco Fresco hat für die sogenannte Luca-Pizza by Gustavo Gusto eine Lizenz von ProSiebenSat.1 Licensing erworben. Seit Dienstag dieser Woche können die Luca-Fans Pizza Margherita ihres "geliebten" Influencers kaufen.

