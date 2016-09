Zoll kontrolliert Handel hält sich an den Mindestlohn

Das 2015 eingeführte Mindestlohngesetz wird im deutschen Einzelhandel so gut wie nicht verletzt: Bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung von 33.000 Personen in 5300 Geschäften des Handels hat der Zoll in der vergangenen Woche keine wesentlichen Verstöße gegen die Mindestlohnvorgabe festgestellt.

