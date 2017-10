Zweites Hauptquartier Mehr als 200 Städte buhlen um Amazon

Amazon hat bei der Standortsuche für das zweite Hauptquartier die Qual der Wahl: Deutlich über 200 Angebote aus dem ganzen Land sind beim Online-Riesen eingegangen. Der weltgrößte Internethändler Amazon sucht nach einem zweiten Zuhause - Bewerber aus ganz Nordamerika machen dem Konzern den Hof. Insgesamt seien 238 Angebote eingegangen, teilte Amazon am Montag an seinem bislang einzigen Hauptsitz in Seattle mit.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.