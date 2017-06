Übernahme von Whole Foods Amazons Vorstoß ins Stationäre beflügelt Fantasien

Online-Universalist will stationären Spezialisten kaufen – und die Reaktionen am Wertpapiermarkt könnten kaum deutlicher ausfallen: Während Filialisten wie Walmart oder Kroger spürbar einbüßen, gewinnt Whole Foods am Interesse Amazons kräftig. So kräftig, dass Amazon die Schatulle vielleicht sogar noch weiter öffnen muss.

