Neun Monate Nestlé-Chef muss weiter sparen

Trotz einer leichten Besserung bleibt bei Nestlé das Wachstum weiter auf niedrigem Niveau. Konzernchef Mark Schneider hält an den Einsparzielen fest.Der weltgrößte Lebensmittelhersteller Nestlé wächst dank hoher Nachfrage in den Schwellenländern etwas schneller als zuletzt. Doch trotz der leichten Besserung bleibt das Wachstum auf sehr niedrigem Niveau. In den ersten neun Monaten sei der Umsatz organisch - also vor den Effekten von Zu- und Verkäufen sowie Wechselkursveränderungen - um 2,6 Prozent auf 65,3 Milliarden Schweizer Franken (56,4 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Vevey mit.

