Allein-Eigentümer Mars übernimmt restlichen Anteil an Wrigley

US-Starinvestor Warren Buffett gibt seinen Minderheitsanteil von zuletzt 19,4 Prozent an Wrigley an Mars ab. Damit hält der Süßwarenkonzern nun 100 Prozent an dem Kaugummihersteller. In der neuen Firma "Mars Wrigley Confectionary" mit Sitz in Chicago sollen sowohl das Kaugummi- als auch das Riegelgeschäft gebündelt werden.

