Anteile verkauft Coca-Cola trennt sich vom chinesischen Abfüllgeschäft

Coca-Cola beschränkt seine eigenen Abfüll-Aktivitäten in China. Der US-Getränkekonzern wird dafür seine Anteile am chinesischen Bottler-Geschäft an seine beiden Partner-Unternehmen COFCO Coca-Cola Beverages und Swire Beverage Holdings abgeben.

