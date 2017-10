Anteilsverkauf Asahi will bei chinesischer Brauerei Tsingtao aussteigen

Der japanische Brauer Asahi fährt sein Engagement in China weiter runter und blickt für weiteres Wachstum nach Europa. Dort hat sich der Super-Dry-Produzent im vergangenen Jahr in einem Milliarden-Deal begehrte SAB-Miller-Marken gesichert. Nach dem milliardenschweren Zukauf der SAB-Miller-Marken in Ost-und Westeuropa im vergangenen Jahr will die japanische Brauerei Asahi in China weiter kürzer treten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.