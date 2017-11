Aryzta Steinemann verzichtet auf Sitz im Verwaltungsrat

Der langjährige Barry-Callebaut-CEO und amtierende Metro-Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann will sich vorerst nicht in den Verwaltungsrat des Schweizer Großbäckers Aryzta wählen lassen. Als Metro-Chefaufseher steht er derzeit unter dem Verdacht des Insiderhandels.Bei der am 7. Dezember anstehenden Generalversammlung des Schweizer Backwarenkonzerns Aryzta will sich Jürgen Steinemann doch nicht zur Wahl für einen Sitz im Verwaltungsrat stellen.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.