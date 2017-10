Auslandsengagement Ehrmann wächst wieder in Russland

Das private Molkereiunternehmen Ehrmann erwartet in diesem Jahr eine bessere Auslastung des Werks in Moskau als im vergangenen Jahr. Dazu soll auch die lokale Produktion von Desserts beitragen. Die Ehrmann AG wird laut Jürgen Taubert, Vorstand Vertrieb und Marketing, in ihrer Molkerei in Raos bei Moskau in diesem Jahr voraussichtlich wieder 100 Mio. kg Milch verarbeiten. 2016 war es aufgrund der Wirtschaftskrise zum Nachfrage- und Produktionsrückgang gekommen und es wurden nur noch 71 Mio.

