Auslandsgeschäft Emmi sichert sich Mehrheit an Mexideli

Emmi stärkt sein Auslandsgeschäft: Der Schweizer Molkereikonzern hat jetzt das Sagen beim mexikanischen Importeur für Spezialitätenkäse, Mexideli. Der Molkereikonzern Emmi hat die Mehrheit an Mexideli übernommen. Wie die Schweizer in dieser Woche bekanntgaben, wurde der zuvor 50-prozentige Anteil am mexikanischen Importeur für Spezialitätenkäse auf 51 Prozent aufgestockt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.