Mead-Johnson-Deal Reckitt Benckiser steigt in Babynahrung ein

Reckitt Benckiser will das US-Nahrungsmittelunternehmen Mead Johnson übernehmen und damit in den lukrativen Markt für Babynahrung einsteigen. Inklusive Schulden zahlt Reckitt umgerechnet rund 16,8 Mrd. Euro für den Hersteller, der die Hälfte seines Umsatzes in Asien erzielt.

