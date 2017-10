Bacardi Deutschland-Chef für weitere Länder zuständig

Der Bacardi-Deutschland-Chef bekommt noch mehr Verantwortung: Der ehemalige Procter-Manager ist bei dem Spirituosenhersteller nun auch für Österreich und die Schweiz zuständig.Stephan Tenhaef, Geschäftsführer der Bacardi GmbH in Hamburg, hat am 1. Oktober die Verantwortung für die Region D-A-CH übernommen. Die Mitarbeiter in Österreich und der Schweiz berichten weiter an Country Manager Nick von Holdt, Geschäftsführer der Bacardi-Martini GmbH in Wien.

