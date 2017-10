Backwaren Bio Breadness stellt sich im Sortiment breiter auf

Der Fuldaer Spezialbäcker Bio Breadness schafft sich ein weiteres Sortiments-Standbein: Der Hersteller bringt Bio-Backwaren zum Aufbacken auf den Markt. Der Fuldaer Bio-Bäcker Bio Breadness will sich breiter aufstellen und setzt dabei auf ein Trend-Sortiment, das die Kunden zuhause immer häufiger nutzen: Brötchen und Baguettes zum Aufbacken. Wie Geschäftsführer Andreas Swoboda berichtet, sollen Anfang November sechs verschiedene Artikel in Bio-Qualität in den Lebensmitteleinzelhandel kommen.

