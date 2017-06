Bauerntag Landwirte sind wieder zuversichtlicher

Verbandspräsident Joachim Rukwied gibt sich vor dem Bauerntag in dieser Woche zuversichtlich. Die Situation habe sich in wichtigen Bereichen wie etwa auf dem Milchmarkt "deutlich verbessert". Und auch bei der Initiative Tierwohl sieht er optimistisch in die Zukunft.

