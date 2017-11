Baywa Nachfolge im Vorstand geregelt

Zum Jahresende 2018 geht Baywa-Vorstand Roland Schuler in Rente. Der Aufsichtsrat hat bereits geklärt, wer ihm nachfolgen wird.Der Leiter der Baustoffsparte, Marcus Pöllinger, zieht in den Vorstand des Agrarhändlers Baywa ein. Zum November 2018 wird er in dem Gremium Nachfolger von Roland Schuler, der planmäßig Ende 2018 nach 16 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.