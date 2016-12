Beschäftigung Schlachthof stellt 400 Werkarbeiter fest an

Das Schlachtunternehmen Böseler Goldschmaus schafft nach eigenen Angaben im Kerngeschäft Werksverträge ab. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist der Betrieb in Deutschland bisher der einzige in der Branche, der Werkarbeiter zu Festangestellten machen will.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.