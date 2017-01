Beteiligung Südzucker könnte Teile seines Agrana-Pakets versilbern

Südzucker will die geplante Kapitalerhöhung des österreichischen Zucker- und Fruchtkonzerns Agrana möglicherweise dazu nutzen, Anteile an dem Unternehmen teilweise zu Geld zu machen. Das könnte den Mannheimern bis zu 100 Mio. Euro in die Kasse spülen.

