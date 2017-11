Beteiligung Total Produce steigt bei US-Fruchtvermarkter ein

Der Fruchthandelsmulti Total Produce hat eine Beteiligung über 50 Prozent am kalifornischen Obst-Vermarkter Fresh Connection erworben. Mit dem Einstieg wollen die Iren ihre Präsenz in den USA stärken.Total Produce steigt beim US-Fruchtvermarkter The Fresh Connection mit Sitz in Lafayette, Kalifornien, ein. Der irische Fruchthandelsmulti übernimmt 50 Prozent der Anteile an dem 1994 gegründeten Unternehmen, dessen Umsatz nach eigenen Angaben bei zuletzt rund 165 Mio.

