Beteiligung Tyson Foods investiert weiter in Beyond Meat

Tyson Foods investiert weiter in Beyond Meat

Der US-Fleischverarbeiter Tyson Foods verstärkt sein Engagement im Bereich proteinhaltiger Fleischersatzprodukte und investiert erneut in das Food-Start-up Beyond Meat. Vor Kurzem hat sich auch US-Schauspieler Leonardo DiCaprio an dem Unternehmen beteiligt.

Amerikas größter Fleischkonzern stärkt sein erklärtes Kerngeschäftsfeld proteinhaltige Nahrungsmittel mit einem