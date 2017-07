Betriebsversammlung NGG befürchet Arbeitsplatzabbau bei Unilever

Die Gewerkschaft NGG schlägt Alarm und lädt am morgigen Dienstag bei Unilever zu einer Betriebsversammlung. Befürchtet wird im Zuge von Sparmaßnahmen ein Abbau der Beschäftigten in der Zentrale und in einzelnen Werken.

