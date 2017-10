Beyond Meat Leonardo DiCaprio setzt auf Veggie-Burger

Der US-Schauspieler Leonardo DiCaprio investiert erneut in ein Food-Start-up: Über seine Stiftung beteiligt er sich am US-Unternehmen Beyond Meat, das sich auf veganen Fleischersatz spezialisiert hat.Die Stiftung von Leonardo DiCaprio steigt als Teilhaber beim Veggie-Anbieter Beyond Meat ein. Das 2009 gegründete Food-Start-up stellt Fleischersatzprodukte aus rein pflanzlichen Zutaten her.

