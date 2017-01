Bilanz 2016 Deutsche Brauer verzeichnen stabilen Umsatz

Während in der deutschen Heimat weniger Pils, Weizen und Mischgetränke konsumiert werden, wächst das Exportgeschäft der deutschen Brauer umso stärker. Allen voran in China und den USA. Am Ende steht für 2016 ein Mini-Absatzplus von 0,1 Prozent.

