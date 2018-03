Bio-Backmarkt Katjesgreenfood investiert in Start-up in den USA

Katjesgreenfood investiert in Start-up in den USA

Katjesgreenfood pumpt erneut Geld in den US-Markt: Diesmal beteiligt sich die im wachsenden Markt für nachhaltige, vegetarische Lebensmittel engagierte Gesellschaft am Start-up Foodstirs Modern Baking.

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG engagiert sich im US-Bio-Backmarkt: Im Zuge dessen hat sich die Investment-Sparte mit 5 Prozent an dem Start-up Foodstirs Modern Baking in Santa Monica bete