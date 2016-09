Branchenverband Milch Molkereien und Erzeuger sollen sich stärker organisieren

Der Bauernverband hat vor dem zweiten Milchgipfel am Donnerstag die Organisation von Molkereien und Erzeugern in einem Branchenverband Milch angemahnt. Ein solcher Verband könne bislang ungenutzte EU-Fördertöpfe anzapfen und das gemeinsame Engagement in Forschung und Entwicklung koordinieren. Andere Verbände sind skeptisch.

