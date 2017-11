Coca-Cola Truck-Tour kommt in Großbritannien nicht gut an

Truck-Tour kommt in Großbritannien nicht gut an

Coca-Cola bläst in diesem Jahr scharfer Wind wegen seiner vorweihnachtlichen Truck-Tour in Großbritannien entgegen. Behörden und Initiativen forderten den Getränkekonzern auf, bei der Werbetour keine zuckerhaltigen Getränke an Kinder und Jugendliche zu verteilen.

Die englische Gesundheitsbehörde Public Health England rief lokale Behörden auf, darüber nachzu